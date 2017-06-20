قناة الجزيرة تزعم أن الهجوم الصاروخي الإيراني على سوريا يحمل رسالة لأطراف معينة

نقلت قناة الجزيرة القطرية تقريرا مصورا حول الهجمات الصاروخية الإيرانية التي قالت إيران أنها استهدفت بها مواقع الإرهابيين في “دير الزور” بسوريا، وأشارت الجزيرة في تقريرها أن هذه العمليات كانت رسائل لأطراف معينة.

كما قال حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها: “رسائل من نار حملتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في طريقها إلى #دير_الزور، لكن هل فهمت الأطراف المعنية الرسائل جيدا؟”.

في هذه الاثناء اعتبر مراقبون هذا التقرير إشارة من قناة الجزيرة أن هدف النظام الإيراني من هذه الخطوة، توجيه رسائل لدول المنطقة وتحديدا المملكة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الاحد، أنه أطلق مجموعة صواريخ من غرب إيران على “قواعد للإرهابيين” في منطقة دير الزور في سوريا التي يسيطر عليها خصوصا تنظيم داعش.

وهي الخطوة التي اعتبرها المراقبون خدمة كبيرة للدبلوماسية العربية بقيادة المملكة ضد إيران، حيث عرف العالم أجمع مدى خطورة البرنامج الإيراني، خاصة انه بيد جماعة متطرفة وطائفية.