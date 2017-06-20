جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز”

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب أحد القادمين إلى المملكة كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (219.408) مائتان وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية حبات، وذلك بإخفائها ضمن إرسالية وردت للمملكة.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أفران غاز” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبـأة داخل الأفران بطريقة فنية. وأكد العطوي أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى الجهود في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها وغيرها من الممنوعات.