 جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز”

جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز”
المناطق - واس

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب أحد القادمين إلى المملكة   كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (219.408) مائتان وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية حبات، وذلك بإخفائها ضمن إرسالية وردت للمملكة.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أفران غاز” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبـأة داخل الأفران بطريقة فنية. وأكد العطوي أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى الجهود في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها وغيرها من الممنوعات.   
الجدير بالذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط خلال الأسبوعين الماضيين محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت قرابة (3.300.000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف حبة كبتاجون.

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