 “العمل”: القنوات الفضائية لا تستقطع أي نسبة نظير إعلانات التبرعات للأوقاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل”: القنوات الفضائية لا تستقطع أي نسبة نظير إعلانات التبرعات للأوقاف هبوط أسهم باركليز بعد اتهامه جنائيا في صفقة مليارات قطر جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز” بلاتر يكشف خفايا اختيار قطر لتنظيم المونديال خيارٌ أم نتيجة ..! قناة الجزيرة تزعم أن الهجوم الصاروخي الإيراني على سوريا يحمل رسالة لأطراف معينة ناسا تعلن عن اكتشاف أكثر من 200 كوكب جديد صالح للحياة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يناقش مع وزير الصناعة العراقي مجالات التعاون إفطار بين الأنقاض.. أهالي دوما يتناولون إفطار رمضان وسط أطلال منازلهم بداية من اليوم الثلاثاء.. إجازة عيد للمستفيدين من مركز محمد بن نايف للمناصحة تحديد مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي بجامعة أم القرى المملكة والعراق يتفقان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي

“العمل”: القنوات الفضائية لا تستقطع أي نسبة نظير إعلانات التبرعات للأوقاف

“العمل”: القنوات الفضائية لا تستقطع أي نسبة نظير إعلانات التبرعات للأوقاف
المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول النسب المستقطعة من الحملات الإعلانية في القنوات الفضائية لأوقاف الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة، والنسب المستقطعة لرسائل التبرعات من قبل شركات الاتصالات، أنه لا يوجد أي نسبة يتم استقطاعها من قبل القنوات الفضائية، نظير الحملات الإعلانية الخاصة بالتبرعات للأوقاف.

وقالت الوزارة في بيان إعلامي توضيحي، إنه يتم بعد أخذ موافقة الوزارة، الاتفاق بين الجمعية الخيرية والقناة الفضائية على مبلغ محدد يوازي ساعات البث ونشرات الدعاية والإعلان وغيرها، وفق عقد مبرم بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالنسب المستقطعة لرسائل التبرعات من قبل شركات الاتصالات، فإن النسب التي ذكرت وتداولت غير صحيحة ومبالغ فيها ، وما تحصل عليه شركات الاتصالات بالإضافة إلى الجهات المشغلة هي مقابل رسوم تكلفة خدماتها ، وهي في حدود نسبة 20%، ويذهب باقي المبلغ المتبرع به إلى الجمعية الخيرية المستفيدة، لإيصالها للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وقد تنازلت شركة الاتصالات السعودية عن رسوم الخدمة كاملة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن شراكتها مع الوزارة، وذلك في إطار دعم وتمكين القطاع غير الربحي، وهو أحد مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتعكف الوزارة حالياً على إعادة دراسة رسوم الخدمات التي تقدم من قبل شركات الاتصالات وغيرها لحصول الجمعيات الخيرية على أعلى عائد ممكن من التبرعات بما يضمن لها أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>