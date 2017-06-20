المساجد الطينية بالقصيم تجذب المصلين في رمضان

اغرى هدوء وبساطة المساجد الطينية العديد من المصلين ورفع اعدادهم وصفوفهم خلال الشهر المبارك في العديد من المساجد الطينية والتاريخية بمنطقة القصيم واجتذبت هذه المساجد بابنيتها الطينية ومكوناتها الانشائية البسيطة المصلين وخاصة في صلاتي التروايح والتهجد وقداجمع العديد من المصلين في هذه المساجد القديمة في العديد من الاحياء بالقصيم على تميز هذه المساجد بالهدوء والبساطة في مكوناتها وامتزاج الماضي بالحاضر في العديد منها وقال احدهم انه يفضل الصلاة في مسجد طيني في حي الصباخ ببريدة وهو مسجد عاش طفولته بجواره وبين احياء حارته، وأكد ان المسجد الطيني يذكره بطفولته وشبابه وبجيرانه واصدقائه والذين رحل الى الدار الاخرة العديد منهم، وقال اشعر بطمانينه وهدوء كبيرين في هذا المسجد الذي يعج مكانه برائحة الطين والمزارع القديمة والماضي بذكرياته الجميلة،

من جانبه اوضح مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان المساجد الطينية القديمة والتاريخية تحظى باهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث جاء اطلاق البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية من الهيئة بالتعاون مع وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد لتأكيد الاهتمام والعناية بهذه المساجد وفي القصيم تم اعلان مبادرة البرنامج من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقه القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية وتكفل سموه بترميم مسجد المعارك التراثي وأعلنت المبادرة على هامش ملتقى التراث العمراني الخامس بالقصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وقد تفاعل عدد من الأهالي ورجال الأعمال مع مبادرة سموه بترميم هذه المساجد حيث تم البدء بترميم مساجد اخرى بالمنطقه كما ينتظر توقيع عدد من اتفاقيات الترميم الاخرى في مناسبه خاصة لذلك بإذن الله، واشار المشيقح الى انجاز عدد من الاعمال المرتبطه بهذه المبادرة منها تشكيل فريق لحصر وتوثيق المساجد التاريخية بالقصيم وتقييمها وتحديد معايير للمساجد ذات الأولوية في الترميم وقد تضمن الفريق ممثلاً لكل من ( الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم وفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالقصيم ، وأمانة منطقة القصيم) وقد قام الفريق بجمع البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة ( مكاتب وفروع وزارة الشؤون الاسلامية بالقصيم ، محافظات ومراكز القصيم، أمانة القصيم والبلديات التابعه لها) و حصر اكثر من 100 مسجد وتوثيق وتقييم 70 منها وفق معايير محددة وصنف المساجد التاريخية حسب اولويتها بالحفاظ والترميم وقد بادر العديد من اهالي القصيم بترميم عدد من المساجد منها ترميم مسجد الفاخرية بعنيزة ومسجد التنومة بالأسياح وغيرها كما تستعد القصيم لاطلاق مبادرات لترميم عدد 11 مسجد تاريخي تقريباً، وأشاد المشيقح بجهود فرع وزارة الشئون الاسلامية بالمنطقه والذي قدم العديد من الجهود والاعمال التي تخدم هذه المبادرة .







