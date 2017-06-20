 أمير الجوف يتقدم المصلين ويشارك الأهالي فرحة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف يتقدم المصلين ويشارك الأهالي فرحة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يتقدم المصلين ويشارك الأهالي فرحة عيد الفطر المبارك
المناطق - عبدالعزيز المشيطي
يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ” حفظه الله ” المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا الساعة 05.40 صباحاً .

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة سيستقبل المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والأعيان والمسؤلين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه وسيبادلهم سموه التهاني بمناسبة العيد السعيد وتناول طعام إفطار العيد على مائدة سموه .

وبين الحموان أن سمو أمير منطقة الجوف سيشرف حفل أهالي منطقة الجوف الذي تنظمه أمانة المنطقة بعد صلاة العِشاء مباشرة من مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا ، حيث يشتمل الحفل على العديد من البرامج والفقرات المتنوعة التي تناسب جميع فئات المجتمع والخاصة بهذه المناسبة .

كما سيشتمل الحفل على تكريم سموه الكريم لأبناء شهداء الواجب من أبناء منطقة الجوف ويشاركهم رعاه الله فرحة عيد الفطر المبارك .

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