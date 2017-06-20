 القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة محطةٍ للوقود بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة محطةٍ للوقود بالقصيم

القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة محطةٍ للوقود بالقصيم
المناطق - بريدة
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن مركز شرطة النقرة تلقى بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٩/١٦هـ عن تعرض محطةٍ للوقود في بلدة الشمط – غربي القصيم -للسرقة والإستيلاء على مبالغ مالية ..

موضحاً بأن التنسيق الأمني مع شرطة منطقة حائل أسهم بحمد الله عن رصد المتهمين والقبض عليهم رغم محاولتهم الفرار والتخفي عن الأنظار ، وهم ثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وبطاقات اتصالٍ وهويات إقامةٍ مزورة ، إضافةً إلى ضبط المركبة التي كانوا يمتطونها ..
مشيراً إلى استكمال إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة وإيداعهم التوقيف بمركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة ..

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