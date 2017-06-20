القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة محطةٍ للوقود بالقصيم

موضحاً بأن التنسيق الأمني مع شرطة منطقة حائل أسهم بحمد الله عن رصد المتهمين والقبض عليهم رغم محاولتهم الفرار والتخفي عن الأنظار ، وهم ثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وبطاقات اتصالٍ وهويات إقامةٍ مزورة ، إضافةً إلى ضبط المركبة التي كانوا يمتطونها ..

مشيراً إلى استكمال إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة وإيداعهم التوقيف بمركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة ..