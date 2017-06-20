 491 مصلى وجامعاً بالمدينة لصلاة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

491 مصلى وجامعاً بالمدينة لصلاة عيد الفطر القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة محطةٍ للوقود بالقصيم أمير الجوف يتقدم المصلين ويشارك الأهالي فرحة عيد الفطر المبارك المساجد الطينية بالقصيم تجذب المصلين في رمضان في حملة أمنية شاملة بعسير.. القبض على 323 مطلوبا جنائياً و105 متسولاً سيلفي الليلة عن قطر .. القصبي: المواقف المايعة مع قطر مرفوضة “العمل”: القنوات الفضائية لا تستقطع أي نسبة نظير إعلانات التبرعات للأوقاف هبوط أسهم باركليز بعد اتهامه جنائيا في صفقة مليارات قطر جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون داخل “أفران غاز” بلاتر يكشف خفايا اختيار قطر لتنظيم المونديال خيارٌ أم نتيجة ..! قناة الجزيرة تزعم أن الهجوم الصاروخي الإيراني على سوريا يحمل رسالة لأطراف معينة

491 مصلى وجامعاً بالمدينة لصلاة عيد الفطر

491 مصلى وجامعاً بالمدينة لصلاة عيد الفطر
المناطق - المدينة المنورة
أعلن فضيلة المدير العام المكلف لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن الفرع إستكمل جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ في الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها ..
من جهته أوضح التويجري أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  بإقامة صلاة العيد ــ بمشيئة الله ، تم تحديد 491 مصلى وجامعاً منها 202 جامعاً داخل المدينة المنورة فيما توزعت البقية على المحافظات ومراكزها التابعة للمنطقة ..
وأبان فضيلته أنه إنفاذا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، قام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بإتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لإستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، مبيناً أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون ــ بمشيئة الله تعالى ــ عند الساعة الخامسة وتسعة وأربعون دقيقة صباحاً وذلك حسب تقويم أم القرى ..
وأختتم فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ــ تصريحه ــــ بسؤاله الله أن يحفظ بلادنا المباركة، وأن يبعد عنها الفتن ماظهر منها ومابطن ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى بلادنا أعواما عديدة ونحن ننعم بالأمن والأمان والخير والبركات في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ورعاه ــ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>