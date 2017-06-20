491 مصلى وجامعاً بالمدينة لصلاة عيد الفطر

أعلن فضيلة المدير العام المكلف لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن الفرع إستكمل جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ في الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها ..

من جهته أوضح التويجري أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة العيد ــ بمشيئة الله ، تم تحديد 491 مصلى وجامعاً منها 202 جامعاً داخل المدينة المنورة فيما توزعت البقية على المحافظات ومراكزها التابعة للمنطقة ..

وأبان فضيلته أنه إنفاذا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، قام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بإتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لإستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، مبيناً أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون ــ بمشيئة الله تعالى ــ عند الساعة الخامسة وتسعة وأربعون دقيقة صباحاً وذلك حسب تقويم أم القرى ..

وأختتم فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ــ تصريحه ــــ بسؤاله الله أن يحفظ بلادنا المباركة، وأن يبعد عنها الفتن ماظهر منها ومابطن ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى بلادنا أعواما عديدة ونحن ننعم بالأمن والأمان والخير والبركات في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ورعاه ــ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ.