شملت مكرمة خادم الحرمين .. إيداع 5.6 مليار في حسابات مستفيدي الضمان

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 5.6 مليار ريال في حسابات الأسر الضمانية خلال شهر رمضان 1438هـ، شملت على المكرمة التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي لشهري رمضان وشوال، ودفعتين من المساعدات المقطوعة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: “إن الإيداع في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي شمل مكرمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- البالغة 1.660 مليار ريال، بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي المودعة مطلع شهر رمضان والبالغة 1.493 مليار ريال، المتضمنة المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال (1438هـ)، التي وصلت إلى 1.541 مليار ريال، وأودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات الخميس الماضي.

وتابع المتحدث الرسمي:” كما تضمن الإيداع في حسابات الأسر الضمانية، المساعدات المقطوعة التي جاءت على دفعتين بإجمالي 915 مليون ريال، وتأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويقدم من خلال هذا البرنامج مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة”.