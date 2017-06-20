 “عمل بطولي”.. مصري يسحب سيارة مشتعلة من محطة وقود بتبوك “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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“عمل بطولي”.. مصري يسحب سيارة مشتعلة من محطة وقود بتبوك “فيديو”

المناطق - تبوك

أنقذ مقيم مصري مجموعة من المتواجدين في محطة وقود في  تبوك من كارثة محققة، عندما أبعد سيارة محترقة في داخلها.

فيما ثمن الدفاع المدني الموقف البطولي من المقيم.

وأظهر الفيديو المصري ويدعى “جمال بيومي” وهو يدفع سيارة محترقة إلى خارج المحطة بواسطة “شيول”، وسط حشد من المتجمهرين الذين وصفوا عمله بالبطولي.

هذا وثمن الدفاع المدني في تغريدة على “تويتر” الدور البطولي الذي قام به المقيم المصري في إنقاذ المحطة من الاشتعال.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوطن

    جزاه الله خير .

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