 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان
المناطق - الرياض

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 24 على التوالي، توزيع وجبات إفطار الصائم الساخنة للاجئين السوريين في لبنان، والمستمرة طيلة أيام شهر رمضان.
واعتمد المركز آلية التوزيع على المخيمات الأكثر تضرراً والأشد حاجة التي تنتشر في محافظات كثيرة في لبنان، حيث تم التوزيع في عرسال، والبقاع، وعكار، وشبعا وراشيا وجبل لبنان.
ويأتي ذلك ضمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإغاثة السوريين المتضررين.

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