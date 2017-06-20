الأرصاد العالمية تحذر من موجة حر مستمرة تجتاح العالم

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، من موجة حر مستمرة في أجزاء واسعة من العالم.

وأوضحت المنظمة اليوم في جنيف أن درجات الحرارة بلغت أرقاماً قياسية في أسبانيا خلال شهر يونيو الجاري من بينها رقم 41.5 درجة مئوية في مدينة غرناطة ورقم 40.1 درجة مئوية في مدريد. وسجلت باكستان 54 درجة مئوية في مدينة توربت.

وقال عمر بدور، خبير الأرصاد في المنظمة: “نقترب من الرقم العالمي الذي حققته درجات الحرارة في العالم عام 1913.. عندما بلغت درجة الحرارة في وادي الموت في صحراء موهافي في الولايات المتحدة 56.7 درجة مئوية”.

ودعا خبير المنظمة الحكومات ومجالس المدن والبلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس من هذه الحرارة المتوقعة وذكر بأن 70 ألف شخص لقوا مصرعهم في أوروبا عام 2003 جراء إحدى موجات الحر. كما أشار بدوره إلى أنه كانت هناك بالفعل موجات حر في مايو ويونيو في أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

وفقاً لتقديرات هيئة الأرصاد الأمريكية فإن متوسط درجة الحرارة في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري حتى أواخر مايو الماضي بلغ ثاني أعلى معدل له منذ بدء عمليات الرصد والتوثيق.

وقالت الهيئة إن عام 2016 فقط هو الذي شهد ارتفاعاً فوق هذا المتوسط بسبب ظاهرة النينو جراء ارتفاع درجة حرارة سطح الماء في المحيط الهادي.

ولا تستطيع المنظمة العالمية للأرصاد التنبؤ الآن بما إذا كانت درجات الحرارة ستحقق رقماً قياسياً جديداً عام 2017 الجاري.