ولي ولي العهد يدعم بر دومة الجندل بسلال غذائية

بوقفة غير مستغربة من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود قام بدعم جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل بالجوف بمئات السلال الغذائية التي وزعت على العائلات المسجلة لدى الجمعية .

وثمن محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط هذا الدعم الغير مستغرب من لدن سموه الكريم والذي طالما دعم الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بالأسر المحتاجة مقدما شكره و دعائه بأن يحفظ بلادنا وامننا و استقرارنا وان يتقبل منه أنه سميع مجيب الدعوات .

كما قدم مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح الشكر والدعاء والتقدير والثناء لسموه الكريم سائلا الله أن يجزيه عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء وان يحفظ ولاة أمرنا بحفظه الكريم .

كما قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية شكرهم و تقديرهم لسمو ولي ولي العهد على هذا الدعم المبارك سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء وان يوفقه لما فيه خير البلاد و العباد .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم

0530322544

وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034

موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

http://www.alkhiria.org/