أمانة الجوف تتلف مواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي

كثَّفت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الجوف حملاتها الميدانية على أسواق الخضار والمحلات المتعلقة بالصحة العامة, وذلك للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية الواردة للسوق ومدى التزام أصحاب المحلات والمباسط في تطبيق الشروط الصحية والنظامية اللازمة لمزاولة الأنشطة الصحية , كما قامت الفرق الميدانية للأمانة بمهام التفتيش الصحي من خلال خطه معده مسبقاً تشمل تلك الحملات التأكد من شخصية البائع واجتيازه للفحص الطبي ونظامية ترخيص المنشأة وحصوله على ترخيص مهني .

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بن عبيد العنزي حرص ومتابعة شخصية ومستمرة من سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بالاستمرار بتكثيف الرقابة للمنشآت الغذائية وتطبيق أشد العقوبات بحق بالمخالفين والالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والنظافة العامة .

من جهته أفاد مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة الأستاذ فهد الضويحي انه تم مصادرة وإتلاف كميات من الورقيات بلغت 246 كيس سعة ٢٥كيلوجرام من قبل إدارة الأسواق بالأمانة لثبوت تلوثها ببكتريا القولون الكلية والنموذجية بعد نتيجة الفحص المخبري بالإضافة لإتلاف 225 دجاجة زنه 1200 كجرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم تكرار تبريدها وتم على الفور مصادرتها وإتلافها في حينه .

وأهاب العنزي بمزارعين المنطقة بمراعاة الطرق الصحية والإشراف المباشر على منتجاتهم الزراعية قبل عرضها للمستهلكين لان في ذلك مسؤولية كبيره وواجب وطني .

وأضاف بأن الحملات الميدانية مستمرة يومياً ، مؤكداً بأنه سيتم مصادرة أي خضروات يثبت إيجابيتها للمبيدات والإبلاغ الجهات المختصة بأسماء المزارع التي لا تهتم بتطبيق الطرق الصحية للزراعة ، مشيراً إلى أن توجيهات سعادة أمين المنطقة باتخاذ أشد العقوبات على كل من يثبت تلاعبه بصحة المواطنين .

الجدير بالذكر أن جميع إدارات صحة البيئة يعمل بها كوادر متخصصة في مجال الرقابة الصحية وإجراء الفحوصات الكيميائية والجرثومية ويعتبرون كفاءات متميزة .

داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أية مخالفة عبر رقم الطوارئ 940 أو عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالأمانة .