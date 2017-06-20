إدارة “تعليم الجوف” تودع 10.9 مليون ريال في حسابات الطلاب

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 10.9 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6023 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين والاغتراب والقرى النائية للأشهر: ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الأخرة، رجب، وشعبان للعام 1438هـ.