بر القريات تحدد مواقع استقبال زكاة الفطر

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة القريات عن موعد بدء استقبال زكاة فطر المسلمين لهذا العام 1438هـ, يوم السابع والعشرون بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الواحدة والنصف. حيث حددت الإدارة ثلاثة مواقع مختلفة لتسهيل على المواطنين والتي جاءت على النحو التالي:

مواقف جامع خادم الحرمين الشريفين, وأمام مصلي العيد بحي الفيصلية, و ثانوية غرناطة بحي الرفاع وذلك بالتعاون مع مجلس شباب العبادلة ونادي الحي في ثانوية غرناطة . كما بينت أنه سيتم توزيع الزكاة على المستفيدين من خدمات الجمعية ليلة العيد في استراحة ليالينا الكائن موقعها بعد المعهد المهني شمالاً بمسافة 800 متر, مطالبة جميع المستفيدين في إحضار الهوية الوطنية ( كرت العائلة ) لاستلام الزكاة .