 محافظ أملج يدشن حملة كسوة العيد للسر المتعففة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ أملج يدشن حملة كسوة العيد للسر المتعففة

محافظ أملج يدشن حملة كسوة العيد للسر المتعففة
المناطق - أملج - فايز السميري
بناء على التوجيهات المستمرة والدائمة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك بدعم الجمعيات الخيرية ومتابعة اعمالها وتشجيع اعمال الخير قام محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بتدشين حملة “كسوة العيد” التي اطلقتها جمعية البر والخدمات الاجتماعية باملج مساء امس بحضور  عدد من رجال الاعمال واعيان المحافظة واعضاء مجلس ادارة الجمعية حيث فتح باب التبرع على الحساب البنكي للجمعية وأستقبال التبرعات النقدية في مقر الحملة بمبنى الجمعية.
واوضح المحاسب المالي للجمعية محمود ناهض الزراع ان الحملة وضعت هدف محدد عند انطلاقها وهو الحصول على مبلغ 30 الف ريال يتم توزيعها على الاسر المتعففة وتحقق هذا الهدف بدعم اهل الخير في هذه المحافظة خلال الساعات الاولى منذ انطلاقها ، واضاف ان الجمعية وضعت آلية معينة لتوزيع هذا المبلغ على شكل كوبونات شراء من محلات تجارية معينة قيمة كل كوبون 200 ريال.

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