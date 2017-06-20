جمعية ذوي الإعاقة تُقيم برنامجًا رمضانيًا ترفيهيًا لمستفيديها من الأطفال

ضمن برنامجها لفرحة معاق ، أقامت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء برنامجًا ترفيهيًا رمضانيًا لمستفيديها من الأطفال، وذلك بالتعاون مع عدد من المتطوعات والمتخصصات في التربية الخاصة.

واشتمل البرنامج الذي أقيم بقاعة الجمعية متعددة الأغراض على عدة فقرات ترفيهية وتثقيفية كمهارات ركن اللعب بالصلصال، وركن عمل الكب كيك، وركن الرسم على الوجه، وركن الفن، وغرفة السينما، وركن تعريفي بالجمعية، وركن الضيافة، وركن الكرشيه، وركن الرسومات، إضافة إلى الألعاب والمسابقات التي قُدّم خلالها كل ما يناسب الأطفال من هذه الفئة.

وذكر سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري أن الهدف من إقامة البرنامج يتمثل في إضفاء الفرحة وإدخال السرور على نفوس الأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق ممارسات الدمج عبر مشاركتهم المجتمع، وتثقيفهم بما يتعلق بالجوانب الحياتية، وتشجيعهم على استغلال مواهبهم في الرسم والطبخ، وغيرها من المواهب، كما أشار إلى أن الجمعية حريصة كل الحرص على البرامج والفعاليات التي من شأنها تنمية مهارات الطفل ذي الإعاقة وبناء وعيه وإدراكه.

كما أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الأستاذ عبدالرؤوف الخوفي إلى أن البرنامج قد استهدف ١٢٠ طفلا على مدى يومين، وأن الجمعية بصدد إقامة برنامج فرحة معاق خلال عيد الفطر المبارك لنزلاء مركز التأهيل، بالإضافة إلى إقامته في مجمع الراشد، متقدمًا بشكره للأخوات المشاركات اللاتي كان لهن الفضل في إنجاحه.

وقد شارك في إعداد البرنامج كل من الأستاذة هبه الماص، والأستاذة هالة العتيبي، والاستاذة رحمه الحمد، والأستاذة حصة القديمي، والأستاذة عائشة الملحم، والأستاذة دلال القعيمي، الأستاذة صيته بو شقراء، والأستاذة أنوار بوجليع، والأستاذة أشواق النصر.