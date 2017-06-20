نائب أمير مكة يزور جمعية “هدية الحاج والمعتمر” الخيرية

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة جمعية «هدية الحاج والمعتمر» الخيرية واطلع سموه على أعمال الجمعية وجهودها لخدمة 9 ملايين مستفيد من ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ الحدودية ضمن 85 برنامج تم تصميمها بعناية.

وتقدم الجمعية في العشر الأواخر من شهر رمضان وجبات السحور الرمضانية للمصلين من العُمار والزوار والمعتكفين في المسجد الحرام، مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب ، فإن تقديم هذه الوجبات جاء عقب توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتوزيع وجبات السحور على زوار بيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك نظراً لضيق الوقت بين صلاتي التهجد والفجر.

وتحرص الجمعية في كل عام ومع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على تقديم آلاف الوجبات للمعتكفين والمصلين في المسجد الحرام عقب أدائهم لصلاة القيام وخروجهم عبر وسائل النقل العام في وقت متأخر قبل أذان الفجر، وستقدم الجمعية ضمن برنامج السحور المبارك خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل 110 ألف وجبة سحور بجانب العصيرات المتنوعة واللبن وماء زمزم المبرد.