 أمريكا تسقط طائرة “إيرانية” في مناطق سيطرة النظام السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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أمريكا تسقط طائرة “إيرانية” في مناطق سيطرة النظام السوري

أمريكا تسقط طائرة “إيرانية” في مناطق سيطرة النظام السوري
المناطق - وكالات

 

قال التحالف الدولي إن طائرة أمريكية أسقطت طائرة من دون طيار مسلحة تابعة للنظام السوري، إيرانية الصنع في مناطق سيطرة القوات الموالية للنظام في جنوب سوريا صباح الثلاثاء، في ثاني حادثة من نوعها في غضون أسبوعين.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن مقاتلة أميركية من طراز “اف-15 سترايك ايغل” دمرت الطائرة بدون طيار من طراز “شاهد 129” حوالي الساعة 12,30 صباحا (2130 ت غ) في شمال شرق موقع التنف، قرب الحدود مع الأردن، مضيفا “كانوا يهددون قواتنا على الأرض”.

ومن المتوقع أن يكون لروسيا رد فعل على ذلك، خصوصاً أنه قبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تعليق التعاون مع أمريكا حول منع الحوادث الجوية في سوريا.

وقالت الوزارة: “سنستهدف أي طائرة في مناطق عملنا في سوريا”، مشيرة إلى أن “واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال معنا قبل إسقاط مقاتلة النظام السوري”. وأضافت: “سنعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافاً مشروعة”.

 

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