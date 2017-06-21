 مصادر عراقية: قطر متورطة بغسل أموال بمساعدة سياسيين ونواب بارزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مصادر عراقية: قطر متورطة بغسل أموال بمساعدة سياسيين ونواب بارزين

مصادر عراقية: قطر متورطة بغسل أموال بمساعدة سياسيين ونواب بارزين
المناطق - وكالات

كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسيل أموالٍ بالعراق، عبر شركةِ اتصالات، وبمساندة سياسيين بارزين وعددٍ من النواب وسياسيين أكراد.

والجهة المتهمة بالفساد هي شركة اتصالات، والتهمة تهرب ضريبي. وتملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالاً للشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين سداد الضرائب .

وتضيف المصادر أن قطر تدخلت عبر وسطاء لإعادة تفعيل دور شركة الاتصالات.

وطال الاتهام أيضاً شركة لتحويل الأموال، إضافة إلى مجموعة مصانع و معامل و شركات لصاحب شركة الأموال، وجاءت صيغة الاتهام أنها تعمل بوابة لغسيل أموال قطرية تصل وتذهب عبر مطار السليمانية.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. بعد غزو العراق الأبي واحتلاله من قبل الفرس المجوس ومعاونيهم من الأذناب .. فتح باب على أمة المسلمين والعرب .. باب فتنة وكراهية وحرب وإرهاب وفساد كبير .. نسأل الله العلي القدير أن يعجل بنصره للإسلام والمسلمين .

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