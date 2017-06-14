 إنستاجرام تواصل تفوقها على سناب شات من ناحية القصص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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إنستاجرام تواصل تفوقها على سناب شات من ناحية القصص

إنستاجرام تواصل تفوقها على سناب شات من ناحية القصص
المناطق _ الرياض

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام المملوكة لشركة فيس بوك امس الثلاثاء عن وصول عدد مستخدمي ميزتها للقصص Instagram Stories إلى 2500 مليون مستخدم نشط يومياً، حيث ارتفع عدد المستخدمين في الوقت الحالي بالمقارنة مع عدد 200 مليون مستخدم نشط يومياً في شهر أبريل/نيسان، مما سمح لها حينها بتجاوز سناب شات رسمياً.

بينما في المقابل فإن سناب شات تمتلك ما يصل إلى 166 مليون مستخدم نشط يومياً، وذلك بحسب آخر أرقامها المعلنة في شهر مايو/آيار، وجاء الإعلان عن عدد المستخدمين النشطين من قبل كارولين إيفرسون رئيسة المبيعات العالمية في فيس بوك، التي قالت أيضاً أن الشركة لديها خطط لجلب ميزة القصص إلى المزيد من منصاتها.

وانخفضت في الوقت نفسه المشاركة في قصص تطبيق التراسل الفيديوي المباشر سناب شات بنسبة 50 في المئة في شهر يونيو/حزيران بالمقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي، وذلك وفقاً لأرقام جديدة نشرتها شركة التحليل الاجتماعي Delmondo.

وقال نيك شيشرون الرئيس التنفيذي لشركة ديلموندو “لقد وجدنا تراجعاً بنسبة 50 في المئة في متوسط عدد المشاهدين الفريدين لكل قصة من قصص سناب شات في الفترة الواقعة بين شهر يونيو/حزيران 2016 ويونيو/حزيران 2017، وذلك عبر متابعتنا لما يصل إلى 50 ألف قصة جرى نشرها عبر العلامات التجارية والناشرين وغيرهم من المؤثرين”.

وتسلط الأرقام الجديدة الضوء على مدى الضرر الذي سببته ميزة القصص ضمن إنستاجرام بالنسبة لشركة سناب Snap، التي تحولت جديداً إلى شركة عامة، وجاء تقرير ديلموندو في أعقاب أسبوعين من تحول الشركة.

وكان أول تقرير أرباح مفاجئاً منذ أي وقت مضى، وأشارت بيانات شركة التحليلات Sensor Tower أن عمليات التنزيل في انخفاض، ووصل سهم الشركة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ تحول الشركة إلى شركة عامة في وقت سابق من هذا العام.

كما أعلنت إنستاجرام يوم امس عن ميزة إعادة تشغيل الفيديو الجديدة التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع من الفيديوهات التي كانت متاحة سابقاً كفيديوهات مباشرة ضمن القصص، بحيث يمكن الاستفادة من ميزة “المشاركة” الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لإضافة الإعادة إلى القصص لمدة 24 ساعة.

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