الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم

دشن محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم التي نظمها مستشفى محافظة البدع العام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدماء ، وذلك بحضور مدير المستشفى عبدالله بن محمد التويم ، ومساعد مدير المستشفى للشؤون الفنية الدكتور مشعل المسعودي ومساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية محمد العميري وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة حيث بادر المحافظ بالتبرع بالدم , ودعت إدارة مستشفى محافظة البدع جميع المواطنين للمبادرة في التبرع بالدم والمساهمة في تأمين احتياج المستشفى من أكياس الدم لاستخدامها وقت الضرورة والحاجة في إنقاذ العديد من الأرواح.