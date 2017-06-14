 الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم “السوق المالية”: وضع البورصة على قائمة MSCI يمهد لإدراجها في المؤشر بشكل كامل إنستاجرام تواصل تفوقها على سناب شات من ناحية القصص بهذه الطريقة .. الصيام يخلصك من السموم وينظف الأوعية الدموية اجتماع استثنائي لرئيس الوزراء اليمني باللجنة الأمنية في عدن دفاع إعلام إيران وحزب الله عن قطر وأميرها يكشف خيوط “المؤامرة” مقتل إرهابي حاول تفجير نفسه قرب محطة بروكسل للقطارات 19 خدمة مصرفية لا يحق للبنوك تقاضي أي أجور مقابلها.. تعرف عليها مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط مصادر عراقية: قطر متورطة بغسل أموال بمساعدة سياسيين ونواب بارزين إليك هذه النصائح لحفظ بواقي الطعام .. اتبعها لتجنب التسمم “هيئة الاتصالات”: 44.5 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة

الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم

الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم
المناطق - البدع - علي العميري:
دشن محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم التي نظمها مستشفى محافظة البدع العام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدماء ، وذلك بحضور مدير المستشفى عبدالله بن محمد التويم ، ومساعد مدير المستشفى للشؤون الفنية الدكتور مشعل المسعودي ومساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية محمد العميري وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة حيث بادر المحافظ بالتبرع بالدم , ودعت إدارة مستشفى محافظة البدع جميع المواطنين للمبادرة في التبرع بالدم والمساهمة في تأمين احتياج المستشفى من أكياس الدم لاستخدامها وقت الضرورة والحاجة في إنقاذ العديد من الأرواح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>