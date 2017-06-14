 محافظ الخرج يدعو للمشاركة بحملة “تفريج كربة” لدعم السجناء بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يدعو للمشاركة بحملة “تفريج كربة” لدعم السجناء بالخرج

محافظ الخرج يدعو للمشاركة بحملة “تفريج كربة” لدعم السجناء بالخرج
المناطق -أشرف العصيمي

دعا محافظ محافظة الخرج بالإنابة الأستاذ صقر الدعجاني للمشاركة في الحملة الإنسانية لتفريج كربة سجناء الحقوق الماليه وسداد الدين عنهم .

وأوضح أن هذه الحملة بموافقة ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتحت إشراف محافظة الخرج ولجنة رعاية السجناء (تراحم)، وسوف تقام يوم الخميس بقاعة الفرسان بمحافظة الخرج من ساعة 10 مساء حتى الساعة 1صباحا.

واختتم دعوته بمطالبته رجال الأعمال وأهل الخير وسبل الإعلام بدعم الحمله بما يخدمها ويهدف لتفريج كربة سجناء الحقوق المالية وسداد الدين عنهم.

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