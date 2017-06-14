انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وتحقيقاً لرؤية وأهداف الجمعية أقامت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الجوف معرض توعوي بمجمع الجوف بلازا على مدار يومين ٢٠/٢١-٩-١٤٣٨هـ بهدف التعريف بالجمعية السعودية للجودة وأنشطتها وما تقوم به من فعاليات متنوعة في خدمة الوطن والمجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ٢٠٣٠ .
وتخلل المعرض ركن للتلوين وركن للتصوير وأيضاتوزيع الهدايا للأطفال والبروشورات لزوار المعرض والذي وجد تفاعلا كبيرا من الزوار .
الجدير بالذكر أن الجمعية مستمرة في إقامة الأنشطة والفعاليات طوال العام .
وتولى الإشراف على المعرض ممثلة بعضو مجلس الإدارة أ/ مجيدة الدغماني ، والعضوات أ/ ليالي العيسى أ/ إيلاف الدرعان أ/أنعام المقبل أ/ شهد الرويلي أ/ حصة الشبيلي أ/ رزان العويضة، كما تشكر الجمعية رجل الأعمال خليفة مخيلف السباح والذي ساهم برعاية هذه الفعالية .
الجمعية السعودية للجودة تقيم معرضاً توعوياً بالجوف بلازا
انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وتحقيقاً لرؤية وأهداف الجمعية أقامت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الجوف معرض توعوي بمجمع الجوف بلازا على مدار يومين ٢٠/٢١-٩-١٤٣٨هـ بهدف التعريف بالجمعية السعودية للجودة وأنشطتها وما تقوم به من فعاليات متنوعة في خدمة الوطن والمجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ٢٠٣٠ .
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