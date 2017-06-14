 الجمعية السعودية للجودة تقيم معرضاً توعوياً بالجوف بلازا  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجمعية السعودية للجودة تقيم معرضاً توعوياً بالجوف بلازا  محافظ الخرج يدعو للمشاركة بحملة “تفريج كربة” لدعم السجناء بالخرج الخريصي يدشن اليوم العالمي للتبرع بالدم “السوق المالية”: وضع البورصة على قائمة MSCI يمهد لإدراجها في المؤشر بشكل كامل إنستاجرام تواصل تفوقها على سناب شات من ناحية القصص بهذه الطريقة .. الصيام يخلصك من السموم وينظف الأوعية الدموية اجتماع استثنائي لرئيس الوزراء اليمني باللجنة الأمنية في عدن دفاع إعلام إيران وحزب الله عن قطر وأميرها يكشف خيوط “المؤامرة” مقتل إرهابي حاول تفجير نفسه قرب محطة بروكسل للقطارات 19 خدمة مصرفية لا يحق للبنوك تقاضي أي أجور مقابلها.. تعرف عليها مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط مصادر عراقية: قطر متورطة بغسل أموال بمساعدة سياسيين ونواب بارزين

الجمعية السعودية للجودة تقيم معرضاً توعوياً بالجوف بلازا 

الجمعية السعودية للجودة تقيم معرضاً توعوياً بالجوف بلازا 
الجوف : محمد الحسن

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وتحقيقاً لرؤية وأهداف الجمعية أقامت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الجوف  معرض توعوي بمجمع الجوف بلازا على مدار يومين ٢٠/٢١-٩-١٤٣٨هـ بهدف التعريف بالجمعية السعودية للجودة وأنشطتها وما تقوم به من فعاليات متنوعة في خدمة الوطن والمجتمع والمساهمة في  تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ٢٠٣٠  .
وتخلل المعرض ركن للتلوين وركن للتصوير وأيضاتوزيع الهدايا للأطفال  والبروشورات لزوار المعرض  والذي وجد تفاعلا كبيرا من الزوار .
الجدير بالذكر أن الجمعية مستمرة في إقامة الأنشطة والفعاليات طوال العام .
وتولى الإشراف على المعرض ممثلة بعضو مجلس الإدارة أ/ مجيدة الدغماني ، والعضوات أ/ ليالي العيسى أ/ إيلاف الدرعان  أ/أنعام المقبل أ/ شهد الرويلي أ/ حصة الشبيلي أ/ رزان العويضة، كما تشكر الجمعية  رجل الأعمال خليفة مخيلف السباح والذي ساهم برعاية هذه الفعالية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>