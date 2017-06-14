أكثر من 2 مليون ريال دعم ” بر أبها ” للجهات الخيرية برمضان

تواصل جمعية البر بأبها جهودها من خلال إطلاق مبادراتها الاجتماعية وبرامجها الإنسانية خصوصا في شهر رمضان المبارك لتستفيد منها الأسر المحتاجة .

يأتي ذلك وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير بإعتماد الجمعية دعم 19 جهة خيرية بالمنطقة بمبلغ 2.240.000 ريال وذلك تعزيزا لمبدأ التكافل والتعاون الاجتماعي بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة بما يخدم أفراد المجتمع من خلال توفير متطلباتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك .

أكد هذا أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس مبينا أن ” بر أبها ” تقدم هذه الإعانات دعما للأسر المسجلة لدى جمعيات المنطقة لسد حاجات تلك الأسر ، منوها فضيلته إلى أن ” برنامج تعاون ” ببر أبها من البرامج الناجحة والهادفة وخدمة لأفراد المجتمع وسيستمر هذا البرنامج في عطاءه بدعم الموسرين من أهل الفضل والإحسان .