دليل سياحي إلكتروني لفعاليات صيف بلجرشي

أنهت محافظة بلجرشي طباعة الدليل السياحي لمحافظة بلجرشي وفعالياتها وبرامجها خلال موسم صيف هذا العام ويأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بتوفير المعلومات الأساسية للزائرين والسياح ليتمكنوا من خلاله معرفة البرامج السياحية وفعاليات المهرجانات الصيفية و التجول في الاسواق الشعبية، والمزارات الأثرية التي يمكن زيارتها إثناء فترة إقامتهم بالممحافظة وكذلك التعرف على الأنشطة المتنوعة والخدمات المختلفة.

وأوضح محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي إن الدليل سيكون مرجعا للزوار والمتنزهين يستطيعون من خلاله تنظيم برامجهم المفضلة اليومية ، مشيرا بان الدليل السياحي متوفر بصيغة الكترونية (PDF) وسيتم ارسال نسخة إلكترونية من الدليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الحديث والهواتف المتنقلة ليصبح في متناول الجميع .

وأضاف أن الدليل السياحي يوفر للسائح قائمة بالمواقع السياحية والمنتزهات والغابات ويعطي نبذه عن مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه 38 وجدولة للفعاليات الصيفية طيلة ايام المهرجان اضافة الى الهدايا والسحوبات اليومية والشهرية القيّمة .