 بلدية محافظة القرى تواصل أعمالها في إعادة تطوير وتهيئة “منتزه نخال الوطني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة القرى تواصل أعمالها في إعادة تطوير وتهيئة “منتزه نخال الوطني”

بلدية محافظة القرى تواصل أعمالها في إعادة تطوير وتهيئة “منتزه نخال الوطني”
المناطق-الباحة

تواصل بلدية محافظة القرى أعمالها وجهودها الذاتية في إعادة تطوير وتأهيل “منتزه نخال” الواقع على طريق الطائف الباحة على امتداد وادي “شمرخ”، ويتميز باعتدال الجو في فصل الصيف وكثرة أشجار السدر المعمرة والنباتات الطبيعية الأخرى، كما تضفي الجبال المحيطة بالوادي جمالاً طبيعياً للمكان، وهو أول منتزة يقابل المصطاف او الزائر لمنطقة الباحة من بوابتها الشماليه للقادم من الطائف.
وتعمل بلدية المحافظة بجهودها الذاتية على إعادة تأهيل وتطوير المنتزه من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المستوحاة من الطبيعة، كاستخدام الصخور الجبلية في رصف وإنشاء الممرات بالمنتزه وبناء الجلسات، وإنشاء قنوات لتصريف السيول، وكذلك وضع حواجز من الصخور للحفاظ على طبيعة مجرى الوادي ، إضافة إلى العمل على إنشاء المرافق والخدمات العامة بالمنتزه، وإنشاء مظلات وأسوار وألعاب أطفال ومسطحات خضراء وشبكات ري.

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