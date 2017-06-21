إطلاق جالاكسي نوت 8 أغسطس المقبل.. يأتي بشاشة منحنية وبحجم أكبر

تخطط شركة سامسونج لعقد حدث خاص خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس القادم في مدينة نيويورك الأمريكية سيُكرس للإعلان عن الجيل القادم من سلسلة هواتف جالاكسي نوت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز اليوم عن شخص مطلع.

ونقلت رويترز عن الشخص، الذي قالت إنه لم يكن مخولًا للتحدث علنًا بشأن هذا الموضوع ورفض أن تُكشف هويته، أن جالاكسي نوت 8 سوف يقدم شاشة منحنية تأتي بحجم أكبر مقارنة بهاتف جالاكسي إس8 بلس الذي يقدم شاشة بقياس 6.2 بوصات، وسوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة.

يُشار إلى سامسونج كانت قد أكدت سابقًا أنها سوف تستمر في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت على الرغم من الخسائر الباهظة التي تكبدتها بسبب جالاكسي نوت 7، الذي اضطرت إلى سحبه من الأسواق وإيقاف إنتاجه بعد نحو شهرين من إطلاقه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب مشكلة في البطاريات أدت في بعض الحالات إلى احتراق الجهاز.

وقد كلف الحادث، الذي يعد واحدًا من أكبر حالات فشل سلامة المنتجات في تاريخ التقنية، عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية أرباحًا تشغيلية بلغت 6.1 تريليونات وون كوري أو ما يعادل 5.4 مليارات دولار أمريكي وأضر بمصداقيتها.

وكشفت سامسونج في شهر كانون الثاني/يناير الماضي النتائج الأولية التي توصلت إليها بخصوص فشل جالاكسي نوت 7، إذ عزت الأمر إلى مشكلات في البطارية من اثنين من الموردين تسببت في احتراق الجهاز، وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل تحقيقين مستقلين آخرين. وقد نفذت الشركة عدة خطوات، بما في ذلك مجموعة جديدة من اختبارات سلامة البطارية لتجنب تكرار الحوادث، والتي قال المحللون إنها تساعد على كسب ثقة المستهلك.

ويُعتقد أن الاستجابة الأولية القوية لهواتف جالاكسي إس8 الجديدة، التي بدأ طرحها في الأسواق في شهر نيسان/أبريل الماضي، تشير إلى أن الشركة تتعافى بسرعة، مع توقعات من بعض المحللين بأن يسهم الجهاز في تحقيق مبيعات قياسية لسامسونج خلال الربع الثاني من العام الحالي. هذا ولم تحدث إلى الآن أي مشكلات مؤثرة مع جالاكسي إس8.

وتشير تقديرات شركة “كونتيربوانت للبحوث” إلى أن سامسونج استعادت مكانتها كأفضل صانع للهواتف الذكية في العالم في الربع الأول بعدما خسرتها لصالح منافستها آبل في الربع الرابع من العام الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف آبل النقاب عن أجهزة آيفون القادمة في شهر أيلول/سبتمبر القادم.