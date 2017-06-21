 دراسة مرتبطة بالأحذية تكشف هذا الإعجاز القرآني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كيف تعرف أن هاتفك مخترق أو يحتوي على برامج تجسس ؟! “التجارة” تضبط في المتاجر منتجات ألبان بتاريخ “مستقبلي” ! التوترات تدعم الذهب .. سعره عند 1246.82 دولار للأوقية العثور على مفقوديْ أم رجوم في الرياض للرجال و النساء.. وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن إذا كنت تبحث عن وظيفة .. إليك هذه الميزة الجديدة من “جوجل” شاهد.. مقتل 12 داعشيا بغارة جوية في سيناء إذا كنت من هواة السفر.. إليكم هذا التحذير البريطاني دراسة مرتبطة بالأحذية تكشف هذا الإعجاز القرآني إطلاق جالاكسي نوت 8 أغسطس المقبل.. يأتي بشاشة منحنية وبحجم أكبر التحالف اليمني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز تحقيقاتها في انتهاكات الانقلابيين بلدية محافظة القرى تواصل أعمالها في إعادة تطوير وتهيئة “منتزه نخال الوطني”

دراسة مرتبطة بالأحذية تكشف هذا الإعجاز القرآني

دراسة مرتبطة بالأحذية تكشف هذا الإعجاز القرآني
المناطق - وكالات

قد يعتقد البعض أن ما تحتويه نعال الأحذية هو التراب أو الطين لكن الحقيقة أكبر من ذلك، حيث تبين أنها مخزن لنوع خطير من البكتيريا، وهو ما أشار إليه القرآن، وسلطت عليه الضوء إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

وقالت الإذاعة التي اقتبست عنوان تقريرها من آية قرآنية: “اخلع نعليك” أمام باب المنزل فهذا أسلم وصحي”، إن دخول البيت بالحذاء محظور في أغلب البيوت الشرقية والآسيوية، فالحذاء ينتمي إلى الشارع، فالقدم الحافية هي رسم السير في البيت، وتقليد المسلمين بتحريم إرتداء الحذاء في المساجد قد يرتبط بالمحافظة على طهارتها، فماذا عن بيوتنا؟”.

وأضافت” لفت نظر الغربي الذي يزور بيتا شرقياً أو آسيوياً احتشاد الأحذية أمام عتبة الدار، وهو تقليد مرتبط بتقاليد وديانات الشعوب، الآسيويون عموماً لا يحبذون بل يمنعون دخول المنزل بالأحذية، ويضعون أمام مدخل الدار أحذية منزل (خف) يرتديها من يروم دخول البيت”.

وتابعت” فيما يحرّم المسلمون في العادة دخول المساجد بالحذاء، كما أنّ الطواف حول الكعبة يجري بأقدام حافية وربما يفسّر هذا بالآية الكريمة من سورة طه “إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى”.

وأشارت الإذاعة إلى دراسة صدرت عن جامعة هيوستن الأمريكية ونشرت نتائجها في موقع “هيلثي وايلد أند فري” وخلصت إلى أنّ نسبة كبيرة من الأحذية تحتوي نعالها على بكتريا تعرف باسم “كلوستريديوم ديفيسيل” التي تمثل تهديداً جديا للصحة العامة، وهي مقاومة لأغلب المضادات الحيوية، هذه البكتريا تسبب إسهالاً مجهول الأسباب كما تؤدي إلى التهابات القولون وأمراض جدية أخرى لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>