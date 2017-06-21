شاهد.. مقتل 12 داعشيا بغارة جوية في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 12 إرهابياً من عناصر داعش في غارة جوية في سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس (داعش سيناء) فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ غارة جوية أسفرت عن مقتل 12 إرهابياً شديدي الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس وتدمير 4 عربات دفع رباعي خاصة عناصر التنظيم.

ونشر المتحدث العسكري فيديو للغارة، مؤكداً أن القوات تواصل بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.