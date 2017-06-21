إذا كنت تبحث عن وظيفة .. إليك هذه الميزة الجديدة من “جوجل”

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن تعاونها مع عدد من شركات التقنية البارزة لتمكين المستخدمين من البحث عن وظائف من خلال محرك البحث خاصتها وتلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عندما تنشأ فرص عمل جديدة تهم المستخدمين.

وتمثل المبادرة الجديدة جزءًا من برنامج “جوجل للوظائف” Google for Jobs، الذي كُشف النقاب عنه في مؤتمر المطورين السنوي Google I/O الذي عُقد الشهر الماضي، إذ قالت عملاق الإنترنت إنها ستبدأ قريبًا بالتنقيب في قوائم الوظائف التي تُنشر عبر شبكة الإنترنت، وتقديمهم جميعًا مباشرة ضمن محرك البحث.

واليوم قالت جوجل في منشور على مدونتها إن مستخدمي محرك بحث جوجل في الولايات المتحدة – سواء على أجهزة الحاسب الشخصية أو الأجهزة المحمولة – أصبحوا قادرين على عرض مجموعة من إعلانات التوظيف المفتوحة بناء على طلب البحث بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

على سبيل المثال، إذا بحث المستخدم عن “رئيس خدمات الطعام” أو “وظائف البيع بالتجزئة”، فسيشاهد إعلانات التوظيف الملائمة استنادًا إلى موقعه الجغرافي، بشرط أن يمنح جوجل إذنًا بالوصول إلى موقعه الحالي. أو يمكنه استخدام كلمات رئيسية خاصة بالموقع، مثل “وظائف البيع بالتجزئة في بيتسبرغ”، لتظهر الوظائف القريبة من منزله.

وإلى جانب ما سبق، توفر جوجل ميزة مفيدة على نحو خاص، وهي أداة تنبيهات الوظائف، والتي، عند تفعيلها، تتيح للمستخدم تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني كلما نُشرت وظائف جديدة تتعلق باستعلام بحث معين.

وقد أبرمت جوجل شراكات مع عدد من الشركات التقنية التي توفر خدمات التوظيف، بما في ذلك “مونستر” Monster، و “كارير بيلدر” CareerBuilder، و “لينكدإن” LinkedIn، وفيس بوك. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الشركة مع “جلاس دور” Glassdoor، بمعنى أن بعض المواقف ستعرض التقييمات والمراجعات لصاحب العمل إلى جانب الوصف الوظيفي، في حين أن المستخدمين الذين يتم تسجيل الدخول إلى حساباتهم في جوجل قد يكونون قادرين أيضًا على معرفة الوقت المستغرق من العمل إلى المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن أرباب العمل الذين لا يستخدمون خدمات التوظيف الخارجية لإدراج إعلانات التوظيف خاصتهم يمكنهم أيضًا الحصول عليها ضمن محرك البحث جوجل من خلال إجراء بعض التعديلات على مواقعهم على الويب.