للرجال و النساء.. وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس (سعوديين وسعوديات) من حملة الدكتوراة لرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) ولحملة درجة الماجستير لرتبة (محاضر) للعمل بأقسامها المختلفة وفقاً للرتب والتخصصات التالية:

– الهندسة المدنية (جميع الرتب الأكاديمية)

– الهندسة الكهربائية (جميع الرتب الأكاديمية)

– الهندسة الميكانيكية (جميع الرتب الأكاديمية)

– الهندسة المعمارية (جميع الرتب الأكاديمية)

– التصميم الداخلي (جميع الرتب الأكاديمية)

– المحاسبة (جميع الرتب الأكاديمية)

– الاقتصاد (جميع الرتب الأكاديمية)

– التمويل (جميع الرتب الأكاديمية)

– إدارة الأعمال (جميع الرتب الأكاديمية)

– التسويق (جميع الرتب الأكاديمية)

– نظم المعلومات الإدارية (جميع الرتب الأكاديمية)

– علوم الحاسب الآلي (جميع الرتب الأكاديمية)

– هندسة البرمجيات (جميع الرتب الأكاديمية)

– الحاسب الجنائي وأمن المعلومات (جميع الرتب الأكاديمية)

– رياضيات وإحصاء (جميع الرتب الأكاديمية)

– فيزياء (محاضر)

– كيمياء (محاضر)

– لغة إنجليزية (محاضر)

– لغة عربية (محاضر)

– تربية إسلامية (محاضر)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://goo.gl/xtoZRA ويستمر حتى يوم السبت 1438/10/14هـ (الموافق 2017/7/8م).

تفاصيل أكثر