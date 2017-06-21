 العثور على مفقوديْ أم رجوم في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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العثور على مفقوديْ أم رجوم في الرياض

العثور على مفقوديْ أم رجوم في الرياض
المناطق - الرياض

عثر فريق عون الإنقاذي المساند للجهات الأمنية على شخصين قبل قليل بعد فقدانهما قبل أقل من ساعتين شرق أم رجوم شرق “تمير” بنحو 30 كيلو متر بمنطقة الرياض، حيث كانا يستقلان جيب باجيرو.

وتفصيلاً، فقد ورد لجمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغ قبل أقل من ساعتين يفيد بفقدان شخصين شرق أم رجوم بقرب التنهات شمال شرق الرياض يستقلان “جيب باجيرو”، ومن المعلومات الواردة تبين أن أحدهما يحتمل أنه في حالة صحية تحتاج إلى رعاية ولا تتحمل تعب التعطل بهذا الجو الحار.

وعليه باشر الفريق بـ١١ عضوًا وبشكل سريع ومتجاوب مع الحالة، وتم العثور عليهما بزمن قياسي، وكان سبب تأخرهما في العودة وجود عطل في السيارة وسط النفود.

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