العثور على مفقوديْ أم رجوم في الرياض

عثر فريق عون الإنقاذي المساند للجهات الأمنية على شخصين قبل قليل بعد فقدانهما قبل أقل من ساعتين شرق أم رجوم شرق “تمير” بنحو 30 كيلو متر بمنطقة الرياض، حيث كانا يستقلان جيب باجيرو.

وتفصيلاً، فقد ورد لجمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغ قبل أقل من ساعتين يفيد بفقدان شخصين شرق أم رجوم بقرب التنهات شمال شرق الرياض يستقلان “جيب باجيرو”، ومن المعلومات الواردة تبين أن أحدهما يحتمل أنه في حالة صحية تحتاج إلى رعاية ولا تتحمل تعب التعطل بهذا الجو الحار.

وعليه باشر الفريق بـ١١ عضوًا وبشكل سريع ومتجاوب مع الحالة، وتم العثور عليهما بزمن قياسي، وكان سبب تأخرهما في العودة وجود عطل في السيارة وسط النفود.