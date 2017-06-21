التوترات تدعم الذهب .. سعره عند 1246.82 دولار للأوقية

ارتفع الذهب قليلا بدعم من حالات الضبابية السياسية العالمية بعدما لامس أدنى مستوياته في 5 أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع تأكيد أحد المسؤولين البارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقف البنك الذي يميل للتشديد النقدي.

وقال مارك تو رئيس الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية في هونج كونج إن الذهب وجد بعض الدعم في العزوف عن المخاطرة بسبب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف المتعلقة بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ إصلاحات مالية ونتائج الانتخابات في أوروبا والاضطرابات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1246.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1247.8 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب الفورية لامست أدنى مستوياتها منذ 17 مايو عند 1242.61 دولار للأوقية في أوائل الجلسة بعدما أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي أن من المستبعد أن تؤدي البيانات الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة لعرقلة خطط الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 0.5% إلى 864.50 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6% إلى 927.60 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.8% إلى 16.58 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 16.44 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوياته منذ 18 مايو.