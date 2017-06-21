 شاهد.. ولادة ماعز بلا عينين وبشفتي إنسان ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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شاهد.. ولادة ماعز بلا عينين وبشفتي إنسان !

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدهش لـ(معزاة) ولدت بدون عينين وبشفتين تشبهان شفاه الإنسان بإحدى القرى الهندية.

وتعرّض المزارع في تشاندرا لصدمة شديدة بعد أن شاهد المعزاة حديثة الولادة لأول مرة، وقرر أن يحتفظ بها رغم تشوهها الخلقي، بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وقال الزوجان من قرية بالوسري، الواقعة في إقليم كيرالا الهندي، إنهما قررا الحفاظ على المعزاة والعناية بها رغم أن الجيران نصحوهما بقتلها تفادياً للمصائب والشرور التي قد تحل بهما بسببها.

وذكر البيطريين، أن المعزاة ولدت بدون عينين نتيجة حالة وراثية نادرة أدت إلى توقف نموهما، بينما أدى التشوه لنمو شفتين ضخمتين تشبهان شفاه الإنسان.

 

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