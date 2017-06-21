مدير “الجوازات” يتفقد مواقع تنفيذ الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف” بعسير

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مساء اليوم موقع تنفيذ الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في منطقة عسير ، وذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة، بحضور مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي.

وتابع اللواء اليحيى سير العمل في إدارة الوافدين بأبها، كما تجول في الإدارة وموقع استقبال المستفيدين من الحملة، واطلع على آلية إنهاء إجراءاتهم وإحصائية العمل بجوازات منطقة عسير، حيث تم إنهاء اجراءات مغادرة ١٦٤٣٤ وافداً مخالفاً استفادوا من الحملة عبر مواقع تنفيذها في المنطقة، من خلال إدارة متابعة الوافدين بأبها , وشعبة متابعة الوافدين ببيشة , وشعبة متابعة الوافدين بظهران الجنوب , وجوازات مطار أبها الإقليمي .

والتقى اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية مندوبي سفارة الجالية اليمنية والجالية الإثيوبية المتواجدين في الموقع لإنهاء إجراءات رعاياهم , وبحث معهم آليات إنهاء أوضاع المخالفين من تلك الجاليات وتذليل المعوقات أمامهم للاستفادة من حملة “وطن بلا مخالف” .

وأشاد اليحيى في ختام الجولة بما شاهده من انسيابية العمل وسرعة إجراءات المستفيدين من الحملة التي تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة عسير العقيد عبدالله بن حسين آل هادي أن مدير عام الجوازات التقى خلال الزيارة بمدير سجون منطقة عسير العميد مبارك السليس وبحث معه ما يخدم مصلحة العمل والتعاون المشترك بما يحقق أهداف الحملة واستيعاب المتقدمين للاستفادة من الحملة في أيامها الأخيرة التي تشهد تزايداً مستمراً .