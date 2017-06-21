“وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط عند الساعة 18:49 من يوم الثلاثاء بلاغا عن سقوط جدران خارجية لغرفة وصالة وتضرر شقق أخرى في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار ومحلات تجارية أرضية، إذ تستخدم العمارة كشقق إيجار سنوي بحي العزيزية بخميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه بوصول فرق الدفاع المدني تم فرض طوق احترازي والتأكد من استكمال اخلاء سكان العمارة حيث اتضح من المعاينة والتحقيق الأولي أن سبب الحادث يعود إلى وميض لحظي نتيجة تسرب غاز منزلي بإحدى الشقق أدى إلى تضرر وتلفيات كبيرة بالشقة.

وذلك علاوة على تضرر (8) شقق متلاصقة بذات الدور وإصابة عدد 9 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفيات القريبة وحالة (وفاة) واحدة لرضيع يبلغ شهر واحد من العمر.

وتضرر 9 مركبات أسفل البناية نتيجة تطاير الجدران وجرى تسليم الموقع للشرطة لاستكمال الاجراءات اللازمة، حسب الاختصاص.