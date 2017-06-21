 “وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المفتي: البعد عن التشهير من أهم ضوابط تقديم النصيحة حرس الحدود ينفذ حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان احتجاز 8 أفراد وإصابة 2 بحريق مخلفات في بيت درج عمارة سكنية ببريدة أمير الباحة يقدم دعما سخيا للاسر المنتجة بالمنطقة بأكثر من 93 مليون ريال.. تعليم صبيا يودع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات “وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط مدير “الجوازات” يتفقد مواقع تنفيذ الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف” بعسير الصلابي .. “قرضاوي ليبيا” منحته قطر الجنسية ليكون ذراع “الإخوان” الطولى في البلاد شاهد.. ولادة ماعز بلا عينين وبشفتي إنسان ! انحيازا للوطن.. الإعلامي السعودي علي الظفيري يستقيل من قناة الجزيرة كيف تعرف أن هاتفك مخترق أو يحتوي على برامج تجسس ؟! “التجارة” تضبط في المتاجر منتجات ألبان بتاريخ “مستقبلي” !

“وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط

“وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط
المناطق -عسير

باشر مدني خميس مشيط عند الساعة 18:49 من يوم الثلاثاء بلاغا عن سقوط جدران خارجية لغرفة وصالة وتضرر شقق أخرى في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار ومحلات تجارية أرضية، إذ تستخدم العمارة  كشقق إيجار سنوي بحي العزيزية بخميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه بوصول فرق الدفاع المدني تم فرض طوق احترازي والتأكد من استكمال اخلاء سكان العمارة حيث اتضح من المعاينة والتحقيق الأولي أن سبب الحادث يعود إلى وميض لحظي نتيجة تسرب غاز منزلي بإحدى الشقق أدى إلى تضرر وتلفيات كبيرة بالشقة.

وذلك علاوة على تضرر (8) شقق متلاصقة بذات الدور وإصابة عدد 9 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفيات القريبة وحالة (وفاة) واحدة لرضيع يبلغ شهر واحد من العمر.

وتضرر 9 مركبات أسفل البناية نتيجة تطاير الجدران وجرى تسليم الموقع للشرطة لاستكمال الاجراءات اللازمة، حسب الاختصاص.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>