أمير الباحة يقدم دعما سخيا للاسر المنتجة بالمنطقة

قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة دعما سخيا للاسر المنتجة بمنطقة الباحة التى تمارس عملها في السوق المخصص لهم برغدان .

جاء ذلك خلال إقامة حفل افطار الصائم الذى نظمته جمعية البر الخيرية بمنطقة الباحة وبالتعاون مع الأسر المنتجة تكريما لاسر شهداء الواجب ولذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بالمنطقة تحت رعاية سمو امير منطقة الباحة وبحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمقر الجمعية بغابة رغدان .

وأكد وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بان دعم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحه لهو امتداد لحرص واهتمام سموه على كل ما من شانه استفادة هذه الأسر وان تكون قادرة على مساعدة نفسها وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها .

ودعى الشمري الى تقديم الدعم والعون لهم و تفعيل إسهامات العمل الخيري والتطوعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية في تقديم المساعدة لهذه الأسر الفاعله والمنتجه

من جانبة اوضح امين عام الأسر المنتجة بمنطقة الباحة شايق محمد الشايق أن الجمعية تهدف الى تحويل الأسر المستفيدة من خدماتها إلى أسر مفيدة لنفسها ومجتمعها . موضحا ً أن الجمعية تسعى إلى تأهيل الأسر المحتاجة في المنطقة ومحافظاتها للعمل على استثمار طاقاتها لتوفير مصادر دخل دائمة تلبي احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء ، وتنمية وعي هذه الأسر اجتماعياً وثقافياً وصحياً ، وإقامة البرامج والمشاريع لتنمية قدرات أفرادها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالإضافة إلى عمل الدراسات والبحوث لأوضاع هذه الأسر وسبل الارتقاء بها ، وإقامة المعارض لتسويق منتجاتها وتشجيع أهل الخير والموسرين على مد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة لتستطيع الاعتماد على نفسها على المدى الطويل مؤكدا ان هذه الجمعية لاتقتصر على خدمة الاسر المحتاجة فقط بل تسهم في مساعدة أي اسرة لديها الرغبة بان تكون منتجه عبر اي حرفه تجيدها .

وقدم شايق شكره وبالغ تقديرة لسمو امير المنطقة على دعمه المتواصل الغير مستغرب من سموه مؤكدا بان ذلك سيسهم في مواصلة عمل وإنتاج تلك الأسر المستفيدة معربا عن شكره لوكيل الامارة على حضوره .

من جانبة قدم رئيس جمعية البر الخيرية بالمنطقة الدكتور صالح عباس الغامدي شكره لسمو امير الباحة ولوكيل الامارة على حضوره وتشريف حفل الافطار ، واوضح بان الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم من خلال البرامج التي تقدمها والفعاليات والتى تسعى الى سد احتياجات الأسر المحتاجة .

واكد ان المساهمات الخيرية والتبرعات لها دورها في تماسك المجتمع المسلم وتعاونه وازدياد الشعور بالتراحم والتعاطف الذي هو سمه في مجتمعنا السعودي في ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة أيدها الله .

رافق وكيل الامارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .