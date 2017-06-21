 بأكثر من 93 مليون ريال.. تعليم صبيا يودع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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بأكثر من 93 مليون ريال.. تعليم صبيا يودع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات

بأكثر من 93 مليون ريال.. تعليم صبيا يودع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات
صبيا - المناطق

ِاستكملت إدارة التعليم في صبيا خلال الساعات الماضية إيداع مبلغ 93 مليون ريال وذلك في حسابات أولياء أمور أكثر من 53 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس الإدارة في جميع المراحل التعليمية وذلك عبر نظام الصرف السريع.

أوضح ذلك مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مشيراً إلى أن هذه المكافآت والإعانات تشمل المستحقين لها من (طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التربية الخاصة، أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، إعانة بدل الاغتراب) لسبعة أشهر للعام الدراسي ١٤٣٨هـ ، داعياً أولياء الأمور لمراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ.

وبيّن الدكتور عسيري أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، التي تنص على توفير كل ما يخدم الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم.

رافعاً في ختام حديثه لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي العهد ولسموأمير منطقة جازان وسمو نائبه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يحفظ ولاة أمرنا من كل سوء ومكروه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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