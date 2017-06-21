 حرس الحدود ينفذ حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود ينفذ حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

حرس الحدود ينفذ حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان
جازان - امل بهكلي

نفذت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان حيث إستمرت الحملة طيلة ثمانية أيام بمقر مركز التدريب بقيادة حرس الحدود بالمنطقة.وقد إستهدفت الحمله منسوبي حرس الحدود من ضباط وأفراد بالإضافة لطلاب دورة مسارات أمن الحدود .
وبين مدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى الدكتور أيمن معشي بأنه قد بلغ عدد المتبرعين 208 متبرع طيلت الايام الثمان بمعدل 26 وحدة دم في اليوم سوف تساهم بإذن الله تعالى في إنقاذ الكثير من المرضى والمصابين .
وقال مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء الركن ناصر بن مرزوق المطيري أن الحملة تأتي في إيطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيرة والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية وكذلك لدعم جهود مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمرضى المحتاجين الى الدم، بالإضافة لدعم المستشفيات الحدودية بما تحتاجه من فصائل الدم المختلفة لإسعاف الجرحى والمصابين من جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن متى ما دعت الحاجه لذلك.

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