وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين) عن توفر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة بالإضافة إلى وظائف على بند المستخدمين وبند الأجور (للرجال) وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة.

الوظائف الإدارية والهندسية:

– مدير إدارة الحاسب الآلي

– أخصائي شؤون الموظفين

– مراقب مالي

– محاسب

– مستشار قانوني مساعد

– أخصائي شؤون الموظفين

– محاسب

– مصمم برامج

– مدقق حسابات

– باحث علمي

– مهندس مدني مساعد

– مهندس كهربائي مساعد

– فني مختبر

– باحث إحصاء

– فني مختبر

– أمين مكتبة

– مشرف رياضي

– مدقق حسابات مساعد

– مدقق شؤون موظفين

– فني دعم مساعد

– باحث علمي مساعد

– مطور برامج مساعد

– مسجل معلومات

– فني دعم مساعد

– مطور برامج مساعد

– كاتب

– مساعد إداري

– سكرتير

– سكرتير خاص

– ميكانيكي

الوظائف الصحية:

– أخصائي استشاري (مختبرات)

– أخصائي أول (أشعة)

– أخصائي أول (تخطيط مخ وأعصاب)

– طبيب نائب (طب أسرة / طوارئ)

– طبيب نائب (عظام)

– طبيب مقيم (مختبرات)

– صيدلي أول

– مساعد صحي (تمريض)

وظائف المستخدمين وبند الأجور:

– وظائف على بند المستخدمين (وفق لائحة تعيين المستخدمين المعتمد من وزارة الخدمة المدنية)

– وظائف على بند الأجور (وفق لائحة المعينين على بند الأجور المعتمد من وزارة الخدمة المدنية)