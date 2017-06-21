ملاحظة القريات تقيم محاضرة برّك طريقك للجنة

عقدت دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات مساء امس ، محاضرة بعنوان ” برّك بوالديك طريقك للجنة ” والتي إلقائها فضيلة الداعية طارق العنزي عضو جمعية مكافحة التدخين بعرعر ، حيث أوضح فضيلته أهمية بر الوالدين وطاعتهما وأنهما باب من أبواب الجنة كما أوضح أساليب الأدب والرحمة في التعامل معهم كما تطرق إلى اهمية استغلال هذه الأيام الفضيلة بالتوبة إلى الله والأعمال الصالحة وفي ختام المحاضرة شكر المشرف الاجتماعي عبد الكريم الشراري فضيلة الداعية على حرصه واهتمامه بنزلاء الدار ، وأوضح مدير الدار

بالإنابة الاستاذ سالم بن محمد الشراري بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن البرامج الدينة والتوعوية التي يقيمها الدار لنزلائه لتقوية الوازع الديني لديهم وغرس القيم الايجابية في نفوسهم.