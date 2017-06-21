 سفارة المملكة تحذر السعوديين المقيمين في بروكسل من استخدام القطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة تحذر السعوديين المقيمين في بروكسل من استخدام القطار ملاحظة القريات تقيم محاضرة برّك طريقك للجنة الأمير محمد بن نايف يبايع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في قصر الصفا بمكة مجلس الأمن يوافق على تعيين وزير لبناني سابق مبعوثا إلى ليبيا أمر ملكي: إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وتعين محمد بن سلمان وليًا للعهد النائب العام القطري: قطر مخترقة بأيفون.. ومغردون: “لا تستحق أن تكون دولة” ! المفتي: البعد عن التشهير من أهم ضوابط تقديم النصيحة حرس الحدود ينفذ حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان احتجاز 8 أفراد وإصابة 2 بحريق مخلفات في بيت درج عمارة سكنية ببريدة أمير الباحة يقدم دعما سخيا للاسر المنتجة بالمنطقة بأكثر من 93 مليون ريال.. تعليم صبيا يودع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات “وميض” إثر تسرب غاز يقتل رضيعا ويصيب 9 أشخاص في بناية بخميس مشيط

سفارة المملكة تحذر السعوديين المقيمين في بروكسل من استخدام القطار

سفارة المملكة تحذر السعوديين المقيمين في بروكسل من استخدام القطار
المناطق_الرياض

طالبت سفارة المملكة في بلجيكا المواطنين السعوديين المقيمين في بروكسل بعدم استخدام شبكة القطارات في تنقلاتهم، كما نصحتهم بعدم الخروج إلى الأماكن العامة؛ إثر حادث التفجير الذي وقع الليلة في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة البلجيكية.
وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية البلجيكية أعلنت السيطرة على الوضع، وأكدت: “ننصح مستخدمي القطارات بالبحث عن بديل آمن للتنقل، وعدم التواجد في الأماكن العامة حالياً”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>