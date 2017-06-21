سفارة المملكة تحذر السعوديين المقيمين في بروكسل من استخدام القطار

طالبت سفارة المملكة في بلجيكا المواطنين السعوديين المقيمين في بروكسل بعدم استخدام شبكة القطارات في تنقلاتهم، كما نصحتهم بعدم الخروج إلى الأماكن العامة؛ إثر حادث التفجير الذي وقع الليلة في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة البلجيكية.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية البلجيكية أعلنت السيطرة على الوضع، وأكدت: “ننصح مستخدمي القطارات بالبحث عن بديل آمن للتنقل، وعدم التواجد في الأماكن العامة حالياً”