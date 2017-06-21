حرس الحدود يصدر توجيهاته لملاك المرافق البحرية المخصصة للتأجير

دعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع ملاك المنتجعات السياحية والمرافق البحرية المخصصة للتأجير بمراعاة تطبيق جميع التعليمات الموضحة في لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص والتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة البحرية على قوارب التأجير والحرص على سلامة جميع ركاب الرحلات السياحية على متن قوارب النزهة ومستخدمي الدبابات البحرية بالتقيّد بتعليمات السلامة وارتداء سترة النجاة للرحلات البحرية والتقيّد بالسرعات الآمنة أثناء الإبحار.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي، أن المديرية العامة لحرس الحدود وضعت جميع إمكانياتها وآلياتها لخدمة مرتادي الشواطئ القادمين بغرض التنزه والسباحة ومرتادي البحر لغرض الصيد والغوص والرحلات البحرية من خلال توجيه كافة قطاعات حرس الحدود البحرية بتكثيف التواجد الميداني لفرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والدوريات البحرية، إضافة لتفعيل عدد من البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة للسلامة البحرية , وسلامة البيئة في مناطق التنزه ومواقع السباحة , وتأمين متطلبات الأمن والسلامة , وتكثيف جهود العمل في المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ولمزاولة مختلف الهوايات البحرية لضمان سلامة المتنزهين ومرتادي البحر.

وأفاد العقيد الحربي، أن المديرية العامة لحرس الحدود تهيب بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة البحرية والالتزام بالتعليمات الموضحة باللوحات الإرشادية الممتدة على شواطئ المملكة، وعدم المجازفة بالسباحة في المواقع المحظورة والخطرة وتجنب السباحة ليلاً مع الإلتزام بارتداء سترة النجاة، والاهتمام بسلامة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم أثناء السباحة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) الذي يعمل على مدار الساعة في حال طلب المساعدة أو الرغبة بالاستفسار عن المواقع المسموح بها للسباحة أو التنزه أو لمزاولة مختلف الأنشطة البحرية مع اتخاذ الحيطة والحذر في ظل المتغيرات الجوية السائدة التي قد تشهدها المملكة خلال الأيام القادمة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.

يأتي ذلك بعد أن أكملت المديرية العامة لحرس الحدود كافة استعداداتها لاستقبال كافة الزوار من مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال فترة إجازة عيد الفطر للعام 1438هـ .