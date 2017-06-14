 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية في معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية في معظم مناطق المملكة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية في معظم مناطق المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية, الشرقية, الرياض, القصيم وحائل كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما تتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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