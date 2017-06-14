 المغرب يستقبل أكثر من خمسة آلاف لاجئ معظمهم من الجنسية السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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المغرب يستقبل أكثر من خمسة آلاف لاجئ معظمهم من الجنسية السورية

المغرب يستقبل أكثر من خمسة آلاف لاجئ معظمهم من الجنسية السورية
المناطق_واس

أفاد ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالمملكة المغربية جان بول كافاليري، يوم أمس، في لقاء مع وسائل الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن المغرب يستقبل حاليًا نحو 5123 لاجئًا و 1922 من طالبي اللجوء من أصل 7048 شخصًا تحت ولاية المفوضية بالمغرب.
وأوضح ممثل المفوضية، أن معظم اللاجئين ينحدرون من سوريا ثم اليمن و العراق وعددًا من الدول الإفريقية، وتأتي الكاميرون في المقدمة من حيث عدد طالبي اللجوء بمعدل 386 شخصًا، متبوعة بعدد آخر من هذه الدول.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه تم إلى حد الان إيداع أكثر من 3500 طلب لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مبرزًا الانخراط الجدي للمغرب لفائدة قضية اللاجئين من خلال استقبالهم
وتأمين أماكن عيشهم وعملهم ودراسة أبناؤهم، مؤكدًا ان المفوضية تعمل بشكل مكثف مع السلطات المغربية لضمان الحماية المثلى للاجئين وطالبي اللجوء.

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