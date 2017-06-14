 وزير الداخلية البلجيكي يعلن التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية البلجيكي يعلن التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل

وزير الداخلية البلجيكي يعلن التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل
المناطق_واس

أعلن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون صباح اليوم الأربعاء، التعرف إلى هوية منفذ “الهجوم الإرهابي” مساء أمس، في محطة قطارات ببروكسل، بدون أن يكشف اسمه.
وقال جامبون لتلفزيون “إر تي بي إف” البلجيكي، إن “هوية الإرهابي معروفة، تمكنا من تحديدها” من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول منفذ الهجوم الذي قتل برصاص جنود بلجيكيين بعد تفجير لم يوقع ضحايا.

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