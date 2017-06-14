وزير الداخلية البلجيكي يعلن التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل

أعلن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون صباح اليوم الأربعاء، التعرف إلى هوية منفذ “الهجوم الإرهابي” مساء أمس، في محطة قطارات ببروكسل، بدون أن يكشف اسمه.

وقال جامبون لتلفزيون “إر تي بي إف” البلجيكي، إن “هوية الإرهابي معروفة، تمكنا من تحديدها” من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول منفذ الهجوم الذي قتل برصاص جنود بلجيكيين بعد تفجير لم يوقع ضحايا.