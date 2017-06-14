مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة إفريقية في الساحل

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم، على مشروع قرار أعدته فرنسا يمهد الطريق أمام خمس دول إفريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، حسبما أفاد دبلوماسيون.

وأوضح الدبلوماسيون أن التصويت سيتم في الساعة 14,00 ت غ. وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من “مجموعة الخمس في الساحل” أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن بدون منحها تفويضًا من الأمم المتحدة. ووافقت الدول الإفريقية الخمس في مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة، وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة لـ”مجموعة الخمس في الساحل” في الثاني من يوليو المقبل في باماكو.