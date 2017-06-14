استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوى في شهور، حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة (06:51 بتوقيت جرينتش) مقابل 46.02 دولار للبرميل دون تغير يذكر، وذلك بعدما هبط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أغسطس أربعة سنتات إلى 43.55 دولار للبرميل بعدما ظل طوال اليوم دون ذلك قليلاً وهبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر.

ووصل مستوى التزام أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في يناير إلى أعلى مستوياته في مايو.

وأشار معهد البترول الأمريكي أمس إلى أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.