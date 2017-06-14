40 قتيلاً على الأقل بمعارك طائفية في إفريقيا الوسطى

قتل 40 شخصًا على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا بوسط إفريقيا الوسطى، أمس الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد، كما أفادت مصادر إغاثية وأمنية.

وقالت المصادر، إن المعارك دارت بين عناصر من ميليشيات (انتي بالاكا) المسيحية وعناصر من مجموعة كانت منضوية في ائتلاف (سيليكا) المسلم، وذلك غداة توقيع 13 من أصل 14 جماعة متمردة وميليشيا تضمها البلاد اتفاقا في روما برعاية جمعية (سانتيجيديو) الكاثوليكية، ينص على وقف فوري لإطلاق النار. وبحسب مصدر إغاثي فقد أسفرت المعارك في حصيلة مؤقتة عن “مقتل 40 شخصًا”

وإصابة 43 آخرين. وأكد مصدر أمني هذه الحصيلة.